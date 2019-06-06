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متلازمة مارفان.. مرض وراثى يؤثر على العظام والجلد.. اعرف أعراضه

الخميس، 06 يونيو 2019 10:30 م
متلازمة مارفان.. مرض وراثى يؤثر على العظام والجلد.. اعرف أعراضه متلازمة مارفان
كتبت فاطمة خليل

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متلازمة مارفان هي اضطراب وراثي في النسيج الضام في الجسم،  والنسيج الضام يعطي بنية ودعم لجميع أجزاء الجسم ، بما في ذلك الجلد والعظام والأوعية الدموية والأعضاء، بحسب ما ذكر موقع kids health .

متلازمة مارفان
متلازمة مارفان

أسباب متلازمة مارفان
 

تحدث متلازمة مارفان بسبب خلل في نسخة واحدة من الجين الذي يسبب مشكلات فى إنتاج الجسم لبروتين الفيبيلين، هذا البروتين هو جزء مهم من النسيج الضام.

 ويمكن أن يؤدي النسيج الضام الضعيف إلى مشاكل في أجزاء كثيرة من الجسم ، وخاصة القلب والعينين والعظام.

أعراض متلازمة مارفان

غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يعانون من متلازمة مارفان طويلى القامة ونحيفين وأصابعهم طويلة.

وقد يكون لهم وجه طويل وعينان عميقتان ، وفك صغير، وسقف فم مرتفع القوس .

متلازمة-مارفان-2
متلازمة مارفان

وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من متلازمة مارفان من مشكلات طبية أخرى، بما في ذلك:

توسع الشريان الأورطي (الأوعية الدموية الكبيرة التي تنقل الدم من القلب إلى الجسم) إذا أصبح جدار الشريان الأورطي ضعيفًا جدًا ، فقد يؤدي إلى نزيف حاد في الجسم.

مشاكل صمام القلب.

مشاكل العين.

تلف الرئة .

يمكن أن تختلف أعراض متلازمة مارفان بشكل كبير - حتى داخل نفس العائلة، بعض الناس لديهم أعراض خفيفة للغاية ، بينما يعاني البعض الآخر من مشاكل أكثر صعوبة، هذا يجعل من المستحيل التنبؤ بالمشاكل التي قد تنشأ مع نمو الطفل.

 


اعراض متلازمة مارفان

امراض نادرة

متلازمة مارفان

امراض وراثية

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