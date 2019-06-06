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متحف سوهاج وحديقة الحيوانات والكورنيش أهم مزارت الصعايدة فى العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 05:00 ص
متحف سوهاج وحديقة الحيوانات والكورنيش أهم مزارت الصعايدة فى العيد متحف سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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"اليوم السابع" يرصد أهم الأماكن الترفيهية التى يتم فيها الاحتفال على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج كالتالى:..

 1-  حديقة الحيوانات بشارع أسيوط سوهاج والتى تضم عددا من الحيوانات والزواحف والطيور وهى أحدث مكان ترفيهى تم افتتاحه بمحافظة سوهاج، ويلقى إقبالا كبيرا خاصة من الأسر والأطفال.

 2.. متحف سوهاج القومى الذى يعد واحدا من أهم المزارات السياحية بالمحافظة، ويضم عددا كبيرا من الآثار من مختلف الحقب التاريخية الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية.

 3- جزيرة الزهور والتى تقع وسط نهر النيل شمال كوبرى سوهاج القديم ويحتوى على 23 شاليه وحمام سباحة وملاعب أطفال ومطعم وصاله للأفراح وهى تعتبر من الاماكن الجميلة المحببة فى الإقامة.

4- جزيرة قرامان وتقع وسط نهر النيل ومساحتها خمسين فدان وسعت المحافظة لاستغلالها واستثمارها سياحيا ويوجد بالجزيرة حديقة عامة مساحة 25 فدانا وهى منتزه لأبناء سوهاج فى الأعياد والعطلات، وتشمل مساحات خضراء وأحواض زهور ومشتل وكافيتريا وفى الجزيرة مزرعة للتوت لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعى على مساحة عشر أفدنة.

5-  المخيم السياحى يقع على مساحة 30 ألف متر مربع بحى الكوثر وهو عبارة عن مبنى من دورين والمخيم يشمل لوبى وصالة للأفراح وحدائق وملاعب للاطفال وحديقة حيوان وبوفيه ومطعم ودورتين مياه حريمى ورجالى ومخصص به ركن للعائلات وركن للشباب وبه اسطبل للخيل ومساحات للتخييم

6 - المراسى السياحية يوجد ثلاثة مراسى بسوهاج احدهما بالضفة الشرقية للنيل وهو مرسى ناصر السياحى تم إنشاؤه بمعرفه المحافظة وتطويره بمعرفه وزارة السياحة بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه ويستقبل المرسى رحلات السياحة النيلية الطويلة من القاهرة إلى اسوان وبالعكس منذ افتتاحه فى شهر سبتمبر 2012 حيث تم استقبال العديد من البواخر السياحية بها سائحين من جنسيات مختلفة، المرسى الثانى يقع على الضفة الغربية للنيل هو مرسى البيئة وهو خاص بالصرف الصحى للعائمات والمرسى الثالث يقع بمدينه البلينا وجارى حاليا تطويره بمعرفة وزارة السياحة والقوات المسلحة مما يسهم فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة.

7 - استاد سوهاج الرياضى والذى يحوى بين جنباته حديقة كبيرة ومدينة الألعاب ترفيهية هى مدينة السندباد والتى تحوى العديد من الألعاب من العجلة الدوارة والقطار والسيارات الكهربائية وغيرها من الألعاب المختلفة.

 

8- النوادى ومن أهم تلك النوادى نادى الشرطة ونادى التجديف ونادى المهندسين ونادى الأطباء ونادى الطفل والتى تقدم خدمات مميزه جدا على مستوى اليوم وأهم ما يوجد بها الالعاب الترفيهية والمراجيح.

 

9 - المراكب النيلية والشراعية واللنشات والتى تنتشر بطول نهر النيل من البلينا جنوبا وحتى طما شمالا وتحوى تلك المراكب واللانشات على أغانى صاخبه وحفلات رقص وغناء بين الشباب والفتيات داخل نهر النيل.

 

10- كورنيش النيل الشرقى والذى يعد أهم معالم ومظاهر الاحتفال بالعيد، حيث تخرج الأسر للجلوس والتنزه على الكورنيش وبرفقتهم كميات كبيرة من الاطعمة وعلى رأسها الفتة والبعض الآخر الترمس والملوحة.

 11- المقابر أيضا هى من أهم الأماكن التى يقضى فيها الأهالى خاصة بالقرى عدة ساعات يحملون معهم الخبز والحلوى ويتم توزيعها صدقة على أرواح الأموات من فقدوهم قبل العيد ترحما عليهم.

12-  منتج النيل بمدينة طهطا أحد أجدد الأماكن الترفيهية التى دخلت الخدمة حديثا، وهى تضم العديد من الألعاب الكهربائية الحديثة من قطارات والصحن الدوار والعجلة الدوراة بالإضافة إلى مكان كبير للعائلات على نهر النيل ومقره بجوار عبارة الخذندارية النيلية .


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