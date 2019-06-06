مباحث الغربية تكثف جهودها لفك لغز العثور على جثة شاب فى عزبة الملكة

الغربية - محمد طارق

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، جهودها لكشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب مقتول فى عزبة الملكة التابعة لقرية ميت ميمون بمركز السنطة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بالعثور على جثة فى بحر العباسى عند عزبة الملكة التابعة لقرية ميت ميمون. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبيّن أن الجثة لشخص مجهول الهوية، مطعون عدة طعنات بسكين.

حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة ونقلت الجثة إلى المشرحة. وتم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة العقيد أحمد جعيصة، رئيس فرع البحث الجنائى بمركزى زفتى والسنطة، لكشف غموض وملابسات الجريمة، والتعرف على هوية القتيل، وسرعة تحديد المتورطين فى الجريمة والقبض عليهم، مع إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.