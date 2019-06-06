مباحث التموين فى أسيوط تضبط طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى، من ضبط مالك محل "بدون ترخيص" فى مدينة ديروط وبحوزته 1110 كيلو جرامات أسماك مملحة "ملوحة" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بالمديرية، تفيد بحيازة صاحب محل "بدون ترخيص" كميات كبيرة من الأسماك المملحة تمهيدا لبيعها فى الأسواق بالتزامن مع عيد الفطر.

وعقب استكمال الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المحل، بوتفتيشه عُثر به على كن و110 كيلو جرامات من الأسماك المملحة، داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أية بيانات تجارية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. فتم تحرير محضر والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.