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ما هو النظام الغذائى الذى يتبع بعد جراحة تحويل مسار المعدة

الخميس، 06 يونيو 2019 11:00 م
ما هو النظام الغذائى الذى يتبع بعد جراحة تحويل مسار المعدة عمليات تحويل المسار
كتبت إيناس البنا

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جراحة الجهاز الهضمى تؤدي إلى تغيير المرضى لعاداتهم الغذائية بشكل دائم، حيث يستلزم هذا عادة تناول عدة وجبات صغيرة يوميًا وتناول الأطعمة بدقة لتجنب الحمل الزائد على المعدة.

يجب على المرضى أيضًا وفقا لموقع "MedlinePlus" تناول العديد من مكملات الفيتامينات والمعادن وتجنب السكريات والزيوت الثقيلة..

عادةً ما يتعرض الناس لتغييرات في الحالة المزاجية ويصبحون بخيبة أمل عندما يدركون أن الحياة بعد الجراحة لم تكن تمامًا كما توقعوا، وقد يواجهون الكثير من الانزعاج بعد الجراحة للتغلب عليه خلال الأسابيع القليلة الأولى.

عمليات تحويل المسار
عمليات تحويل المسار

يوضح موقع "MedlinePlus" أنه خلال الشهر الأول، يجب على المرضى أن يتناولوا نظامًا غذائيًا يحتوي على السوائل والأطعمة المصفاة حتى يتمكنوا من البدء في دمج المواد الصلبة مرة أخرى.

تناول كميات قليلة من الطعام لا يمكن أن تكون أكبر من حجم كرة التنس تقريبًا.

إذا تم استهلاك الكثير من الطعام في جلسة واحدة، أو إذا تناول المريض الأنواع غير الصحيحة من الطعام، فإن كيس المعدة الجديد الأصغر لديه القدرة على التدفق مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة.

هذه مرحلة  يشار إليها باسم "الإغراق" ويسبب للمريض تجربة التعرق والقشعريرة والغثيان، يخضع المرضى أيضًا في كثير من الأحيان لجراحات إضافية لتصحيح مشاكل مستحضرات التجميل مع تراكم الدهون الزائد في مناطق مثل الذراعين والفخذين والظهر والأرداف.


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كيس المعدة

تحويل مسار

نظام غذائى

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