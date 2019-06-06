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مادة تستند إليها الحكومة للتصالح مع المتهمين بجرائم المال العام.. تعرف عليها

الخميس، 06 يونيو 2019 08:36 م
مادة تستند إليها الحكومة للتصالح مع المتهمين بجرائم المال العام.. تعرف عليها دار القضاء العالى - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على العديد من طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام ، استنادا للتعديل الأخير الذى أجرى على قانون الإجراءات الجنائية ، وكذا بعد استيفاء هذه الطلبات للشروط والموافقة عليها من قبل لجنة التصالح فى جرائم العدوان على المال العام.

وتؤدى هذه الخطوة بالتصالح فى جرائم الأموال العامة ، لانعاش خزينة الدولة نظرا للملايين التى يتم تحصيلها من التصالح فى الطلبات المستوفية قانونا للشروط.

المادة "18 مكررا ب" من قانون الإجراءات الجنائية ، هى المادة التى يتم الاستناد إليها فى انهاء إجراءات التصالح وتنص على:

"يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.

فإذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.

وللوكيل الخاص الحق في الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون إخلال بحق هذه الجهات في طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه للمثول أمامها".

 

 

 

 


قانون الإجراءات الجنائية

تعديل قانون الإجراءات الجنائية

التصالح فى جرائم المال العام

شروط التصالح فى جرائم المال العام

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