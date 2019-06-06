"لو هتشترى بالتقسيط".. تعرف على 6 نصائح لجهاز حماية المستهلك

يواصل جهاز حماية المستهلك إطلاق حملات توعوية للتعريف بمواد قانون حماية المستهلك الجديد على صفحات التواصل الاجتماعى والموبايل أبليكيشن والانستجرام والموقع الرسمى للجهاز.

ويقدم "اليوم السابع" 6 نصائح لجهاز حماية المستهلك للمواطن المقبل على الشراء بالتقسيط، وفقا للقانون الجديد: