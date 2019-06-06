"لو هتشترى بالتقسيط".. تعرف على 6 نصائح لجهاز حماية المستهلك

يواصل جهاز حماية المستهلك إطلاق حملات توعوية للتعريف بمواد قانون حماية المستهلك الجديد على صفحات التواصل الاجتماعى والموبايل أبليكيشن والانستجرام والموقع الرسمى للجهاز.
ويقدم "اليوم السابع" 6 نصائح لجهاز حماية المستهلك للمواطن المقبل على الشراء بالتقسيط، وفقا للقانون الجديد:
- يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل السعر الإجمالى
- أن تتضمن الفاتورة ثمن بيع المنتج نقدًا.
- أن يوضح العائد السنوى ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط
- أن يحدد المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا إن وجد
- توضيح الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط
- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق
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