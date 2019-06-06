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"لو هتشترى بالتقسيط".. تعرف على 6 نصائح لجهاز حماية المستهلك

الخميس، 06 يونيو 2019 05:17 م
"لو هتشترى بالتقسيط".. تعرف على 6 نصائح لجهاز حماية المستهلك اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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يواصل جهاز حماية المستهلك إطلاق حملات توعوية للتعريف بمواد قانون حماية المستهلك الجديد على صفحات التواصل الاجتماعى والموبايل أبليكيشن والانستجرام والموقع الرسمى للجهاز.

ويقدم "اليوم السابع" 6 نصائح لجهاز حماية المستهلك للمواطن المقبل على الشراء بالتقسيط، وفقا للقانون الجديد:

  1. يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل السعر الإجمالى
  2. أن تتضمن الفاتورة ثمن بيع المنتج نقدًا.
  3. أن يوضح العائد السنوى ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط
  4. أن يحدد المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا إن وجد
  5. توضيح الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط
  6. حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق

 


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حماية المستهلك

البيع بالتقسيط

نصائح حماية المستهلك البيع بالتقسيط

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