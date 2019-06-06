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لو عليك قضاء صيام وكفارات نذور وديون .. شاهد حكم الإفتاء

الخميس، 06 يونيو 2019 12:06 ص
لو عليك قضاء صيام وكفارات نذور وديون .. شاهد حكم الإفتاء الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت دار الإفتاء المصرية، ضرورة أن يقضى المسلم ما عليه من صيام وكفارات نذور أو الديون، وألا يمهل نفسه أيامًا بعد أيام، على العكس يجب أن يسرع ويبادر فى قضاء ما عليه من ديون ونذور وصوم.

جاء ذلك فى مقطع فيديو لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ردًا على سؤال أحد المتابعين :" علي قضاء صوم وكفارات نذور وديون متعددة، فماذا أفعل؟"

وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان على المسلم صوم وكفارات نذور وديون متعددة، فليحضر ورقة وقلم ويكتب كشف حساب لنفسه ويحصر الأيام التى فاتته فى الصيام والنذور التى نذرها على نفسه والديون التى عليه، ثم يبدأ فورًا فى وضع خطة لقضاء كل هذا.

وأوضح شلبى، أن كفارة النذر مبلغ مالى 150 جنيهًا أو صيام ثلاثة أيام إن لم يستطع أن يكفر عن النذر بالمبلغ المالى، مؤكدًا أنه يجب على المسلم الإسراع فى تكفير ما عليه من صيام وسداد ما عليه من ديون.

 

 


الافتاء

كفاره الافطار

كفاره النذر

سداد الديون

دار الافتاء

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