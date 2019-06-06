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"لو ساقط قيد".. اعرف ازاى تطلع شهادة ميلاد

الخميس، 06 يونيو 2019 01:47 ص
"لو ساقط قيد".. اعرف ازاى تطلع شهادة ميلاد صورة شهادة ميلاد - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول شهادة ميلاد لساقط القيد، و"اليوم السابع" توضح فى خطوات إجراءات والأساليب التى يجب إتباعها.

" الإجراءات"

1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2-تقديم الطلب للموظف المختص.

 

"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

1-صاحب القيد شخصياً.

2-أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً.

3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

 

"المستندات المطلوبة"

1-نموذج26 طلب قيد ساقط ميلاد.

2-تباع النماذك بكافة مكاتب مصلحة الأحوال المدنية أوفروعها.

3-وثيقة زواج والديه وإقرار الوالدين أو شهادة ميلاد أحد الأخوة الأشقاء، وإقراره أو أقرار من أحد عصابات الأب مع وثيقة زواج الوالدين أو طلاقهم.


شهادة ميلاد

ساقط قيد

الاحوال المدنية

اخبار الحوادث

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