"لو ساقط قيد".. اعرف ازاى تطلع شهادة ميلاد

يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول شهادة ميلاد لساقط القيد، و"اليوم السابع" توضح فى خطوات إجراءات والأساليب التى يجب إتباعها.
" الإجراءات"
1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.
2-تقديم الطلب للموظف المختص.
"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"
1-صاحب القيد شخصياً.
2-أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً.
3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.
"المستندات المطلوبة"
1-نموذج26 طلب قيد ساقط ميلاد.
2-تباع النماذك بكافة مكاتب مصلحة الأحوال المدنية أوفروعها.
3-وثيقة زواج والديه وإقرار الوالدين أو شهادة ميلاد أحد الأخوة الأشقاء، وإقراره أو أقرار من أحد عصابات الأب مع وثيقة زواج الوالدين أو طلاقهم.
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