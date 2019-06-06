سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 07:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

للنساء.. طرق طبيعية لزيادة هرمون الاستروجين

الخميس، 06 يونيو 2019 07:00 ص
للنساء.. طرق طبيعية لزيادة هرمون الاستروجين طرق لزيادة إفراز هرمون الاستروجين - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد هرمون الاستروجين هو الهرمون الأنثوى، الذى يساعد النساء على الحمل، والحفاظ على صحتهن من المشاكل، ونجد أن بعضهن يتعرضن لنقص فى نسبته فى الدم، وهذا الأمر يتسبب فى تعرضهن لمشاكل صحية عديدة، كظهور علامات تقدم العمر والتجاعيد، وهشاشة العظام، وكثرة التعرض للأمراض.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح الطبية والطبيعية التى تساهم فى زيادة إفراز هرمون الاستروجين، وذلك وفقا لموقع "webmed".

- على النساء الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، ويجب أن يكون غنيا بعنصر البروتين المهم لجسمك، كالاسماك واللحوم الحمراء والدجاج.

- الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضراوات والفواكه لها دور كبير في الحفاظ على صحتك، وتزيد من إفراز هرمون الاستروجين.

- قللى من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات، لأنها تقلل من نسبة إفراز هرمون الاستروجين، ولذا تجنبي هذا الأمر.

- الإكثار من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 لأنها تعمل على زيادة افراز هرمون الاستروجين، ولذا عليك الإكثار من تناول الأسماك.

- مشروب العرقسوس من المشروبات التي تزيد بشكل كبير في زيادة نسبة هرمون الاستروجين، لذا لا تترددي في تناوله.


هرمون الأستروجين

الاستروجين

زيادة افراز الاستروجين

افراز الاستروجين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة