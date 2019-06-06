للنساء.. طرق طبيعية لزيادة هرمون الاستروجين

كتبت فاطمة ياسر

يعد هرمون الاستروجين هو الهرمون الأنثوى، الذى يساعد النساء على الحمل، والحفاظ على صحتهن من المشاكل، ونجد أن بعضهن يتعرضن لنقص فى نسبته فى الدم، وهذا الأمر يتسبب فى تعرضهن لمشاكل صحية عديدة، كظهور علامات تقدم العمر والتجاعيد، وهشاشة العظام، وكثرة التعرض للأمراض.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح الطبية والطبيعية التى تساهم فى زيادة إفراز هرمون الاستروجين، وذلك وفقا لموقع "webmed".

- على النساء الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، ويجب أن يكون غنيا بعنصر البروتين المهم لجسمك، كالاسماك واللحوم الحمراء والدجاج.

- الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضراوات والفواكه لها دور كبير في الحفاظ على صحتك، وتزيد من إفراز هرمون الاستروجين.

- قللى من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات، لأنها تقلل من نسبة إفراز هرمون الاستروجين، ولذا تجنبي هذا الأمر.

- الإكثار من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 لأنها تعمل على زيادة افراز هرمون الاستروجين، ولذا عليك الإكثار من تناول الأسماك.

- مشروب العرقسوس من المشروبات التي تزيد بشكل كبير في زيادة نسبة هرمون الاستروجين، لذا لا تترددي في تناوله.