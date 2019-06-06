للسيدات.. ماسك بياض البيض خطر على بشرتك ممنوع الاقتراب منه

تعتقد بعد السيدات أن بياض البيض يستخدم كماسك للوجه للمساعدة في جعل البشرة أكثر نعومة، ولكن الحقيقة أن بياض البيض مدرج في قائمة عدم الاستخدام لأنها ببساطة ليست آمنة أو فعالة للعناية بالبشرة، حسبما أكد موقع ""healthline.

مخاطر استخدام بياض البيض كماسك للوجه

إن استخدام بياض البيض على وجهك إما كقناع مضاد للشيخوخة أو لعلاج البقع لا يستحق المجازفة من بين بعض المخاطر المحتملة ما يلي:

رد فعل تحسسي

اعتمادًا على شدة الحساسية قد تواجه المرأة أعراضًا مثل الحكة الشديدة والطفح الجلدي وخلايا النحل وصعوبات التنفس من استخدام بياض البيض على وجهها.

التهابات الجلد



ليس من الجيد على الإطلاق تطبيق طعام نيئ على البشرة خاصة فى حاله وجود جروح فبياض البيض الخام يمكن أن يسبب عدوى ثانوية.

بصرف النظر عن المخاطر المحتملة فإن استخدام بياض البيض على الوجه لا يعمل ببساطة فقد تشعر بشرتك بالنعومة في البداية لكن هذه التأثيرات سوف تتبدد بسرعة بمجرد غسل القناع عن وجهك.