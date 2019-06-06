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لقاء بين بوتين والبابا فرنسيس فى يوليو قد يمهد لزيارة بابوية لروسيا

الخميس، 06 يونيو 2019 01:09 م
لقاء بين بوتين والبابا فرنسيس فى يوليو قد يمهد لزيارة بابوية لروسيا البابا فرنسيس
(رويترز)

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قال الفاتيكان اليوم الخميس، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيلتقى بالبابا فرنسيس الشهر المقبل، وهو لقاء قد يساعد فى تمهيد الطريق أمام زيارة بابوية تاريخية لروسيا.

وأضاف الفاتيكان أن بوتين الذى سيكون فى زيارة رسمية لإيطاليا سيجرى محادثات مع البابا في الرابع من يوليو.

يأتي اللقاء، الذي يعد الثالث بينهما منذ انتخاب البابا فرنسيس في عام 2013، في وقت يشهد تحسنا في العلاقات بين الفاتيكان والكنائس الأرثوذكسية في العالم.

كما سيكون الأول منذ لقاء البابا ببطريرك روسيا كيريل في 2016، في خطوة فارقة نحو رأب صدع عمره ألف عام بين طوائف المسيحية بالغرب والشرق.

وتعد أوكرانيا قضية شائكة في العلاقات بين الفاتيكان وروسيا.

وفي آخر اجتماع بينهما في عام 2015، حث البابا فرنسيس بوتين على بذل "جهد صادق وكبير" لتحقيق السلام في أوكرانيا والمساعدة على إنهاء القتال بين قوات الحكومة الأوكرانية والمتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا.

 


البابا فرنسيس

بوتين

روسيا

الفاتيكان

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