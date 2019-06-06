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لافروف: مستعدون لمواصلة دعم تطبيع الأوضاع فى جمهورية أفريقيا الوسطى

الخميس، 06 يونيو 2019 02:24 م
لافروف: مستعدون لمواصلة دعم تطبيع الأوضاع فى جمهورية أفريقيا الوسطى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تطبيع الأوضاع في جمهورية أفريقيا الوسطى بقوة.

 

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تلك التصريحات جاءت أثناء لقائه مع نظيرته من جمهورية أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، حيث أعرب الجانب الروسي عن استعداده لمساعدة بانجي بشكل نشط لتطبيع الوضع، عبر التنسيق مع قيادة أفريقيا الوسطى والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين للجمهورية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

 

يُذكر أن الوضع الداخلي في جمهورية أفريقيا الوسطى تدهور في ديسمبر 2013، عندما وقعت مصادمات في العاصمة بين مسلحي حركة "سليكا" الإسلامية والجماعات المسيحية المعارضة. وأسفر هذا الصراع عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص ومغادرة حوالي مليون شخص منازلهم.

 


روسيا

افريقيا

وزير الخارجية الروسى

سيرجى لافروف

افريقيا الوسطى

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