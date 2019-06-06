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كوريا الجنوبية تشدد على ضرورة تحديد المسئولين عن حادث غرق سفينة سياحية بالمجر

الخميس، 06 يونيو 2019 11:41 ص
كوريا الجنوبية تشدد على ضرورة تحديد المسئولين عن حادث غرق سفينة سياحية بالمجر
سول /أ ش أ/

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أكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم الخميس، ضرورة تحديد المسئولين عن حادث غرق السفينة السياحية، التي كان على متنها سائحين كوريين جنوبيين، الذي وقع الأسبوع الماضي في المجر.

وقالت كانج، في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "إن السلطات المجرية تحقق فى القضية، واستنادا إلى نتائج التحقيق يجب التركيز على تحديد المسئولين عن حادث الغرق بشكل دقيق".

وبخصوص محادثاتها مع نظيرها المجري بيتر زيجارتو التي ستجري على هامش اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية ومجموعة فيشجراد (التشيك- المجر وبولندا وسلوفكيا): أنها ستناقش معه التعاون المستمر في التعامل مع هذا الحادث المأساوي، وأوضحت قائلة: "أتوقع أن نجري معًا مباحثات متعمقة حول تطورات الوضع وما يتعين علينا القيام به".

وجاءت تصريحات كانج قبل مغادرتها إلى سلوفاكيا لحضور اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية ومجموعة فيشجراد، التي تشمل بولندا والمجر والتشيك وسلوفايكا، المقرر عقده في سلوفاكيا اليوم وغدا.

وتسعى المجر إلى إنهاء العمل لرفع السفينة بحلول يوم الأحد، ولكن قد تتأخر العملية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

يذكر أن 33 سائحًا كوريًا كانوا على متن قارب مخصص لمشاهدة معالم المدينة السياحية مع 2 من أفراد الطاقم المجري، قبل أن يصطدم القارب بسفينة أكبر ما أدى إلى غرقها في نهر الدانوب وسط مدينة بودابست، الأربعاء الماضي، وسط أمطار غزيرة عطلت من سير عملية الإنقاذ وتم الإبلاغ في البداية عن مقتل 7 كوريين جنوبيين بينما تم إنقاذ 7 سياح آخرين بعد الحادث مباشرة.

 


المجر

سفينة سياحية

سلوفاكيا

كوريا الجنوبية

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