كندا تحظر على موظفى الخطوط الجوية وطواقم الطائرات تعاطى القنب

رويترز

قالت هيئة تنظيم النقل فى كندا اليوم الخميس إنها حظرت على موظفى الخطوط الجوية الكندية وأفراد طواقم الرحلات الجوية تعاطى القنب لمدة 28 يوما على الأقل قبل العمل.

وأفاد بيان على الموقع الإلكترونى للهيئة بأن السياسة الجديدة، التى ستطبق فورا، تنص على أنه لا ينبغى لأحد أن يعمل "تحت تأثير أى مخدر".

وأصبحت كندا فى أكتوبر 2018 أول دولة متقدمة فى العالم تقنن استخدام القنب ،ومنذ ذلك الحين أصدرت قطاعات مختلفة إرشادات تتعلق باستخدام القنب.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الخطوة تتفق مع الاجماع العلمى بشأن تعاطى المخدرات أثناء العمل وسياسات وزارة الدفاع الوطنى وشرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن القنب.

ويحظر الجيش الكندى على أفراد القوات المسلحة تعاطى القنب لمدة ثمانى ساعات قبل أى مهام، ولمدة 24 ساعة قبل استخدام أى أسلحة أو قيادة أى مركبات، ولمدة 28 يوما قبل القفز بالمظلات أو العمل على طائرة عسكرية