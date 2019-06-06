سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 09:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تحظر على موظفى الخطوط الجوية وطواقم الطائرات تعاطى القنب

الخميس، 06 يونيو 2019 08:27 م
كندا تحظر على موظفى الخطوط الجوية وطواقم الطائرات تعاطى القنب الخطوط الجوية الكندية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة تنظيم النقل فى كندا اليوم الخميس إنها حظرت على موظفى الخطوط الجوية الكندية وأفراد طواقم الرحلات الجوية تعاطى القنب لمدة 28 يوما على الأقل قبل العمل.

 

وأفاد بيان على الموقع الإلكترونى للهيئة بأن السياسة الجديدة، التى ستطبق فورا، تنص على أنه لا ينبغى لأحد أن يعمل "تحت تأثير أى مخدر".

 

وأصبحت كندا فى أكتوبر 2018 أول دولة متقدمة فى العالم تقنن استخدام القنب ،ومنذ ذلك الحين أصدرت قطاعات مختلفة إرشادات تتعلق باستخدام القنب.

 

وقالت الهيئة التنظيمية إن الخطوة تتفق مع الاجماع العلمى بشأن تعاطى المخدرات أثناء العمل وسياسات وزارة الدفاع الوطنى وشرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن القنب.

 

ويحظر الجيش الكندى على أفراد القوات المسلحة تعاطى القنب لمدة ثمانى ساعات قبل أى مهام، ولمدة 24 ساعة قبل استخدام أى أسلحة أو قيادة أى مركبات، ولمدة 28 يوما قبل القفز بالمظلات أو العمل على طائرة عسكرية


الخطوط الجوية الكندية

الخمر

القنب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. معرض فى نيويورك لمواد طبية ومستحضرات تجميل مصنوعة من القنب

السبت، 01 يونيو 2019 06:43 م

مكافحة المخدرات تضبط 60 شجرة للقنب الهندى و1578 قرصا مخدرا فى رمضان

الإثنين، 20 مايو 2019 11:47 ص

نائب بالكنيست يرجح سماح إسرائيل بصادرات القنب الطبى بنهاية العام

الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:27 م

المكسيك تستورد القنب للرفاهية والاستخدام الطبى للحد من العنف المرتبط بالمخدرات

الخميس، 06 ديسمبر 2018 04:31 م

أمريكا الشمالية تحيل كلاب البحث عن المخدرات للمعاش المبكر بعد تشريع بيع القنب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:07 م

الصحة النفسية تحذر المواطنين من تعاطى "القنب المخدر" فى العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:00 ص

استطلاع: أغلبية البريطانيين يؤيدون تقنين "القنب" مثل الكحول والسجائر

الأحد، 15 يوليه 2018 05:22 م

الصحة تحذر الشباب من تعاطى "القنب المخدر"..وتؤكد: يدمر المخ ويسبب الوفاة

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:30 ص

7 أرقام توضح نسب تعاطى "القنب المخدرة" المخلقة بين المصريين

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة