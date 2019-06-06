سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 07:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

كل حمص فى العيد واعرف فوائده

الخميس، 06 يونيو 2019 06:30 ص
كل حمص فى العيد واعرف فوائده الحمص
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الحمص يحتوى على العديد من العناصر الغذائية لجسم الإنسان، فمن عادات المصريين في العيد إعداد الترمس والحمص للتسلية خلال أيام العيد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد تناول الحمص، وفقا لموقع "healthline".

الحمص يحتوى على بعض العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، كالبروتين، والألياف والكالسيوم والكربوهيدرات، ومضاد الأكسدة، وهذا يجعله من الأطعمة المهمة لجسم الانسان، وللتعرف على فوائده عليك قراءة الأسطر القادمة.

الحمص

الحمص
 

- الحمص يحافظ على صحة القلب ويحد من تعرضها لأى مشاكل صحية، لذا عليك تناوله باستمرار.

- يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي، وتحد من الإصابة بهذا المرض.

- نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة في الحفاظ علي صحة العظام والحد من التعرض لأى مشاكل صحية بها.

- يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم، ويحد من الإصابة بأى مشاكل صحية به كالارتفاع أو الانخفاض.

حمص
 

- من الأطعمة التي تحافظ على صحة الامعاء، وتقلل فرص الإصابة بعسر الهضم.

- نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من البروتين فهذا يجعله من الأطعمة المهمة فى تكوين عضلات الجسم، والحد من ترهلها.

- يحتوى على نسبة جيدة من الحديد وهذا يجعله من الأطعمة المهمة فى علاج فقر الدم والأنيميا.

- يقلل فرص ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم.


الحمص

فوائد الحمص

الحمص وفوائه علي الجسم

الجسم والحمص وفوائده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة