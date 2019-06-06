كل حمص فى العيد واعرف فوائده

كتبت فاطمة ياسر

الحمص يحتوى على العديد من العناصر الغذائية لجسم الإنسان، فمن عادات المصريين في العيد إعداد الترمس والحمص للتسلية خلال أيام العيد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد تناول الحمص، وفقا لموقع "healthline".

الحمص يحتوى على بعض العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، كالبروتين، والألياف والكالسيوم والكربوهيدرات، ومضاد الأكسدة، وهذا يجعله من الأطعمة المهمة لجسم الانسان، وللتعرف على فوائده عليك قراءة الأسطر القادمة.

الحمص



- الحمص يحافظ على صحة القلب ويحد من تعرضها لأى مشاكل صحية، لذا عليك تناوله باستمرار.

- يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي، وتحد من الإصابة بهذا المرض.

- نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة في الحفاظ علي صحة العظام والحد من التعرض لأى مشاكل صحية بها.

- يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم، ويحد من الإصابة بأى مشاكل صحية به كالارتفاع أو الانخفاض.





- من الأطعمة التي تحافظ على صحة الامعاء، وتقلل فرص الإصابة بعسر الهضم.

- نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من البروتين فهذا يجعله من الأطعمة المهمة فى تكوين عضلات الجسم، والحد من ترهلها.

- يحتوى على نسبة جيدة من الحديد وهذا يجعله من الأطعمة المهمة فى علاج فقر الدم والأنيميا.

- يقلل فرص ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم.