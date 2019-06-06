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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابا فلسطينيا فى جنين

الخميس، 06 يونيو 2019 06:44 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابا فلسطينيا فى جنين قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الخميس، حاجزا عسكريا على شارع جنين- حيفا عند مدخل بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت شابا.

 

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الحاجز الاحتلالى أعاقوا تحركات المواطنين ودققوا فى بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب فى أزمة مرورية فى المنطقة، كما اعتقلت شابا من قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، أثناء عبوره حاجز الحمرا فى الأغوار.


من ناحية أخرى، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المزارعين بمنطقة غزيوى فى مسافر يطا جنوب محافظة الخليل من الوصول إلى أراضيهم لجنى محاصيلهم الزراعية.


وأفاد منسق اللجان الشعبية فى مقاومة الجدار والاستيطان فى جنوب الضفة راتب الجبور، أن جنود الاحتلال منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية القريبة من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضى المواطنين لجنى محاصيلهم.


فيما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف العمل ووضع اليد على قواعد لمد خطوط كهرباء الضغط العالى فى منطقه بيرين شمال مدينه يطا جنوب الضفة، مخصصة لتزويد سكان تلك المنطقة بالكهرباء.


وأفاد الجبور بأن قوات الاحتلال داهمت، المنطقة الواقعة جنوب الخليل، ووضعت الإخطارات، معتبرا أن ذلك يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتلالية التى تهدف للاستيلاء على أراضى المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان من خلال الضغط على السكان وأصحاب الأرض من الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل.


كانت قوات الاحتلال اقتلعت واستولت فى وقت سابق من هذا الشهر على شبكة المياه التى تزود سكان تلك المنطقة.


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

الخليل

الضفة الغربية

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