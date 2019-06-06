في العيد.. ابعد عن كريمات فرد الشعر عشان ماجيلكش صلع

كتبت فاطمة ياسر

"كرياتين أو بروتين".. كريمات اشتهرت في الفترة الأخيرة وتسعى لفرد الشعر، وهذا هو سبب اتجاه الكثيرين للقيام باعدادها للحصول علي شعر مفرود وخالي من التجاعيد، ولكن جميع الدراسات الطبية الحديثة أشارت أن هذه الكريمات تشكل خطرا كبيرا على صحة الشعر، وتسبب في تساقطه والصلع في بعض الاحيان، ولذا يجب قبل القيام بها عليك التعرف على أضرار القيام بها، وذلك وفقا لموقع "webmed".

عند قدوم العيد تسعي الكثير من النساء باتباع كريمات فرد الشعر لكي يصبحن اكثر جمالا وحيوية، ونجد أن القيام بهذه الكريمات يشكل خطرا علي صحة الشعر فيجعله اكثر تقصفا وتساقط شديد به، و مواد كيميائية كالفورمالين، الذي يستخدم في الاساس في حفظ الجثث فهو مادة قوية المفعول.

ويتسبب في استخدام كريمات فرد الشعر العديد من الاضرار الصحية، كتساقطالشعربكثرة، وتعرضه للتقصف والجفاف والتهاب في فروة الشعر، وبعض المشاكل الجلدية في حالة وقوع المادة علي الجلد.

ولذا ينصح بعدم استخدام مثل هذه الكريمات لأنها تشكل خطرا علي صحة الشخص، وتتسبب في الاصابة بالعديد من المشاكل حتي لو مكتوب علي الكريم انه خالي من الفورمالين.