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فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

الخميس، 06 يونيو 2019 07:34 م
فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس جانب من عملية السرقة
كتب محمد أبو عوض

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شهدت العاصمة الفرنسية باريس حادث سطو على أحد محلات المجوهرات والذهب، ظهر اليوم، من قبل عصابات، وسط حالة من الفزع والخوف أصابة المواطنين والسائحين والمارة بالطريق.

ويرصد الفيديو حالة من الفزع والخوف من قبل المواطنين من عملية السطو التى تمت أمام الجميع فى غياب تام لقوات الشرطة، بحسب ما رصدت كاميرات المراقبة، كما شوهد مرتكبى حادثة السطو بدون غطاء للوجه وفور خروجهم من محل المجوهرات والذهب تحرك خلفهم عدد من المواطنين، وبعدها طاردتهم الشرطة الفرنسية بالسيارات للقبض عليهم.


باريس

سرقة

حادث سرقة بباريس

محلات المجوهرات

اليوم السابع بلس

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