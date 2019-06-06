فى ذكرى إنزال نورماندى الـ75.. معركة هزيمة النازيين بالأرقام

إنجى مجدى

تتواصل احتفالات قادة العالم بالذكرى الـ75 لإنزال نورماندى، المعركة التى حسمت انتصار قوات الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية فى السادس من يونيو عام 1944.

وانضم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الملكة إليزابيث الثانية و15 من قادة العالم أمام النصب التذكارى البحرى فى بورتسموث للاحتفال بهبوط نورماندى.

تضمن الاحتفال، الذى حضره أيضًا أكثر من 300 من قدامى المحاربين، عرضا مدته ساعة يشرح أحداث اليوم الذى يطلق عليه D-Day، بما فى ذلك العروض المسرحية وعروض عسكرية.

تنطوى ذكرى ذلك اليوم على العديد من الأرقام الضخمة التى تعكس هول تلك المعركة التى كانت نقطة انطلاق لتحرير أوروبا التى احتلها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، وأهم هذه الأرقام التى رصدتها العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية كالآتى:

- شاركت حوالى 7000 سفينة فى المعركة، بما فى ذلك 1213 سفينة حربية و4127 مركبة هبوط.

- 156 ألف و177 هى حجم القوات التى تم إنزالها فى ذلك اليوم

- فى يوم النصر لوحده، تم تأكيد مقتل 4 آلاف و414 من قوات الحلفاء، وإصابة أكثر من 9000 جريح أو مفقود.

- العدد الدقيق للضحايا الألمان فى اليوم غير معروف، لكن يقدر عددهم بين 4000 و 9000.

- حلقت 12 ألف طائرة تابعة لدول الحلفاء فوق شواطىء النورماندى.

- ألقت الطائرات 11 ألف و912 طنا من القنابل على الخطوط الدفاعية الساحلية الألمانية.

- شاركت فى عملية "نبتون" 6939 سفينة، لكن قوة الإنزال بحد ذاتها كانت تتألف من 4126 سفينة وبارجة فى 47 أسطولا.

- تألف الأسطول القتالى من 137 سفينة حربية و221 مدمرة وفرقاطة وسفينة متوسطة، و495 زورقا سريعاً، و58 سفينة مطاردة للغواصات، و287 كاسحة ألغام، و4 سفن لزرع الألغام وغواصتين.

- الأسطول اللوجستى تألف من 736 سفينة ثانوية، و864 سفينة تجارية لنقل المواد الغذائية والذخائر والمستشفيات العائمة، وأغرقت 54 سفينة تجارية لتأمين مراسى صناعية للسفن.