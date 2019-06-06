غرق شاب أثناء استحمامه فى نهر النيل بنطاق محافظة القليوبية

القليوبية – فريق المحافظات

لقى شاب حتفه غرقا، أثناء استحمامه فى مياه نهر النيل بناحية أبو المنجا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة .

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا بورود بلاغ من أهالى شبرا الخيمة بوجود جثة شاب فى مياه النيل. وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصر، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهرى، وانتشلوا الجثة، وبالفحص تبيّن أنه حال استحمام الشاب "ع. م. ع"، 38 سنة، فى مياه نهر النيل احتفالا بالعيد، وفى ضوء عدم إجادته السباحة، لفظ أنفاسه غرقا.

وبسؤال شهود الواقعة: "ع. أ. ع" 30 سنة، و"ص. ف. ف" 44 سنة، و"ب. ر. م" 32 سنة، أقروا بأنهم فى أثناء تواجدهم على نهر النيل بناحية أبو المنجا فى دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبرفقتهم المتوفّى، نزل إلى الماء للاستحمام، ولأنه لا يجيد السباحة توفّى غرقا، ولم يشتبهوا فى وفاته جنائيا، فتحرر المحضر 3671 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019 وأُخطرت النيابة لتولى التحقيق.