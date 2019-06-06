"غرائب وعجائب الجريمة".. متهم يستخدم مسدس فشنك "ولاعة" فى السرقة

كتبت أمنية الموجى

حيل كثيرة يتبعها السارق ليحصل على الأموال بالطرق غير المشروعة رغما عن أنف أصحابها سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة أو غيرها من المؤسسات، فهناك من استخدم النقاب وسيلة للدخول والتهديد بالسلاح المزيف، وتكسير ماكينات الصرف الآلى، وآخر احتال بطرق غير متوقعة.

ففى الفترة الأخيرة ضبطت الجهات الأمنية عاطلين لاتهامهما بتثبيت المواطنين على الطرق العامة بالقناطر، باستخدام ولاعة على هيئة سلاح نارى مسدس، اللذان أقرا بقيام شخصين مجهولين باستيقافهما والتعدى عليهما بالضرب والاستيلاء منهما على تسعة آلاف وخمسمائة جنيه وهاتفي محمول.

واستخدم أحد المتهمين الولاعة "مسدس فشنك" بوضعها فى ظهر المجنى عليه ووصفها بكونها مسدس ليلقي الفزع فى قلوب المجنى عليهم، ليظنوا أنهم مهددين ويتنازلوا عن كافة المتعلقات بدون أى مقاومة.

وقامت قوات الأمن والقوة المرافقة بتتبع خط سير هروب الجناة، وأمكن ضبطهما وتبين أنهما كل من "أحمد.ف.ح" عاطل، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما و"مسعد.ع.م" عاطل، وبحوزته ولاعة على هيئة مسدس، وكشفت التحريات الاأمنية حول العاطلين أنهما من قاطنى أحد المناطق الريفية بالقليوبية وانهما استغلا وقتهما فى التخطيط للاستيلاء وسرقة المواطنين خلال الساعات اليومية بشكل دورى إلى ان تم ضبط المتهمين وفضح خطتهم .