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عينة من المشيمة للتعرف على نوع الجنين

الخميس، 06 يونيو 2019 09:30 ص
عينة من المشيمة للتعرف على نوع الجنين جنين - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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فى حالة تأخر الحمل يسعى الكثير من الأزواج للذهاب للأطباء لمعرفة سبب هذا التأخر، وعند تحقيق حلم الحمل نجد أن الكثير من السيدات يرغبن فى معرفة نوع الجنين، وينتظرن موعد أشعة الـ3d فى الشهر الخامس أو آخر الشهر النوع، وخلال هذا التقرير سنتعرف على تحليل دم يوضح نوع الجنين، وذلك وفقا لموقع "healthline".

هناك تحليل دم يوضح نوع الجنين، وهذا التحليل يتم فى الأسبوع التاسع من الحمل، وهذا ما توصل له الطب الحديث، كما أن هذا التحليل يساعد فى معرفة الاضطرابات الجينية الوراثية، واللاضطرابات الجنية التى يتعرض لها الجنين وتزيد من فرص إصابته بمتلازمة داون، أو أى إعاقات عقلية يتعرض لها الجنين.

وطريقة إجراء التحليل لمعرفة وتحديد نوع الجنين هى سحب عينة من المشيمة وبعد إجراء التحليل سنتعرف على نوع الجنين بشكل سهل، وبسيط، ولا داعى للانتظار حتى الشهر الخامس أو أخر الرابع للتعرف على نوع الجنين.


نوع الجنين

المشيمة

نوع الجنين من عينة المشيمة

عينة المشمية

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