عمليات امتحانات الثانوية العامة تبدأ عملها وتتواصل مع رؤساء لجان السير

كتب محمود طه حسين

بدأت الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية العامة، عملها اليوم الخميس، استعدادا لانطلاق الاختبارات السبت المقبل 8 يونيو الجارى.

وتتابع الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية العامة، اليوم مع مديرى المديريات التعليمية ورؤساء اللجان استلام المدارس من قبل رؤساء اللجان والتجهيزات النهائية فى المدارس واللجان الفرعية فى المدارس، إضافة إلى التأكد من فرش الفصول، وتزويد المدارس بوسائل تهوية وعمال خدمات.

ويتم التواصل من خلال غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، مع رؤساء لجان السير عن طريق خط أرضى وتوزيع أرقام غرفة العمليات المركزية على جميع رؤساء اللجان، حتى يتمكنوا من التواصل المستمر فى جميع الأوقات حتى انتهاء الامتحانات 3 يوليو المقبل.

ويعمل بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، فريق من عدة جهات وبإشراف مباشر من خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، ويشمل فريق غرفة العمليات أعضاء مكافحة الغش الإلكترونى وأفراد من الأمن الإدارى بالتربية والتعليم والتعليم الفنى.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة، تنطلق السبت المقبل، وتنتهى 3 يوليو القادم، حيث يؤدى الامتحانات أكثر من 650 ألف طالب وطالبة.