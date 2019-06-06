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"علشان تشارك فى يوم البيئة العالمى".. 8 خطوات لخفض تلوث الهواء

الخميس، 06 يونيو 2019 04:30 ص
"علشان تشارك فى يوم البيئة العالمى".. 8 خطوات لخفض تلوث الهواء تلوث الهواء - ارشيفية
كتبت آية دعبس

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بالتزامن مع الخامس من يونيو من كل عام ، يحتفل العالم بيوم البيئة العالمى، تحت شعار "مواجهة تلوث الهواء"، وللمشاركة فى تلك الحملة يمكنك اتباع مجموعة من الإجراءات، التى بدورها تخفض من انبعاثات الغازات الملوثة للهواء.
 
1 - استخدم النقل العام، أثناء اتجاهك للعمل، أو شارك السيارة مع مجموعة من أصدقائك، أو استبدال ذلك بركوب الدراجة أو المشى.
 
2- استبدل سيارتك بأخرى كهربائية، واطلب سيارات الأجرة الكهربائية أيضا.
 
3- تأكد من إيقاف تشغيل محرك السيارة، حتى فى لحظات الانتظار، حتى لا تصدر مزيد من الانبعاثات لا حاجه لها.
 
4- قلل استهلاكك من اللحوم، ومنتجات الألبان للمساعدة في خفض انبعاثات الميثان.
 
5- قم باستخدام المواد الغذائية العضوية فى صنع السماد، وإعادة تدوير القمامة غير العضوية.
 
6- استخدم أنظمة التدفئة المنزلية عالية الكفاءة والمعدات الصديقة للبيئة.
 
7- توفير الطاقة، من خلال إطفاء الأنوار، والأجهزة الإلكترونية عند عدم استخدامها.
 
 

يوم البيئة العالمى

تلوث الهواء

خفض تلوث الهواء

طرق خفض تلوث الهواء

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