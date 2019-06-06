"علشان تشارك فى يوم البيئة العالمى".. 8 خطوات لخفض تلوث الهواء

كتبت آية دعبس

بالتزامن مع الخامس من يونيو من كل عام ، يحتفل العالم بيوم البيئة العالمى، تحت شعار "مواجهة تلوث الهواء"، وللمشاركة فى تلك الحملة يمكنك اتباع مجموعة من الإجراءات، التى بدورها تخفض من انبعاثات الغازات الملوثة للهواء.

1 - استخدم النقل العام، أثناء اتجاهك للعمل، أو شارك السيارة مع مجموعة من أصدقائك، أو استبدال ذلك بركوب الدراجة أو المشى.

2- استبدل سيارتك بأخرى كهربائية، واطلب سيارات الأجرة الكهربائية أيضا.

3- تأكد من إيقاف تشغيل محرك السيارة، حتى فى لحظات الانتظار، حتى لا تصدر مزيد من الانبعاثات لا حاجه لها.

4- قلل استهلاكك من اللحوم، ومنتجات الألبان للمساعدة في خفض انبعاثات الميثان.

5- قم باستخدام المواد الغذائية العضوية فى صنع السماد، وإعادة تدوير القمامة غير العضوية.

6- استخدم أنظمة التدفئة المنزلية عالية الكفاءة والمعدات الصديقة للبيئة.

7- توفير الطاقة، من خلال إطفاء الأنوار، والأجهزة الإلكترونية عند عدم استخدامها.