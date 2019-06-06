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علاج قرحة المعدة بالمستكة

الخميس، 06 يونيو 2019 02:00 ص
علاج قرحة المعدة بالمستكة المسكتة
كتبت فاطمة ياسر

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المسكتة من النباتات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسمك، وتناول مشروب أو منقوع المستكة يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحتك من الأمراض، لأنها تساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الأمراض وتقوية الجهاز المناعي وعلاج قرحة المعدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله لمشروب المستكة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فوائد المستكة
فوائد المستكة

 

فوائد المستكة

- تناول منقوع أو مشروب المستكة يساعد فى علاج مشكلة قرحة المعدة.

- هذا المشروب يعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ويحد من الإصابة بإي مشاكل به.

- تعمل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي كعسر الهضم، أو الانتفاخات.

- تعالج مشاكل القولون تخلصك من مشاكله الصحية.

- تعد من المشروبات المفيدة لمرضي القلب، وتحد من تعرضه لأي مشاكل صحية فيه.

- تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم وتحد من ارتفاعه.

- تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم وتقلل فرص ارتفاعه.

- تدخل فى تصنيع معجون الأسنان، وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة في الحفاظ على صحتها.


المستكة

فوائد المستكة

قرحة المعدة

علاج قرحة المعدة

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