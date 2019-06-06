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"عشان متزهقش من الموظف".. 5 خطوات سريعة تساعدك في إقامة دعوى قضائية

الخميس، 06 يونيو 2019 10:00 م
"عشان متزهقش من الموظف".. 5 خطوات سريعة تساعدك في إقامة دعوى قضائية مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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فى إطار الاستشارات القانونية التي يقدمها "اليوم السابع" للقراء لإراحتهم وتيسير عملية التقاضى، نكشف فى 5 خطوات بسيطة طريقة إقامة الدعوى أمام المحكمة، والتى يجب وفق قانون المرافعات أن يقيمها شخص له مصلحة شخصية ومباشرة.
 

وجاءت الخطوات كالتالى:

1. تضم صحيفة الدعوى اسم المدعى وصفته وعنوانه واسم المدعى عليه وصفته وعنوانه.
2. تقدم الدعوى لرئيس القلم المختص بنوع الدعوى لتقدير الرسم عليها.
3. مراجعة مستندات الدعوى والأوراق المطلوبة.
4. سداد الرسم المطلوب حسب تحديده .
5. التأشير في الجدول وتحديد ميعاد الجلسة الخاصة بالدعوى وأخذ رقم الدعوى.

 


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