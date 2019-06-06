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عروض مسرحية وترفيهية للزوار.. حشود بالحديقة الدولية فى ثانى أيام العيد (صور)

الخميس، 06 يونيو 2019 11:54 ص
عروض مسرحية وترفيهية للزوار.. حشود بالحديقة الدولية فى ثانى أيام العيد (صور) اقبال كثيف على الحديقة الدولية
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت الحديقة الدولية فى مدينة نصر إقبالا كثيفا من المواطنين، اليوم الخميس، للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، إذ علقت إدارة الحديقة البالونات والأعلام لاستقبال الزائرين، وأذاعت الأغانى من خلال مكبرات الصوت.
 
وشهدت الحديقة تكثيفا أمنيا من قوات الشرطة، إضافة إلى انتشار فرق الهلال الأحمر، للتدخل فى حالات الطوارئ، بجانب سيارات الإسعاف. وأكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحديقة شهدت إقبالا كثيفا فى ثانى أيام العيد، مشيرا إلى إعداد برامج ترفيهية للزائرين.
 
وأضاف "سلطان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة الحديثة وفرت عروضا مسرحية على مسرحها، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، إضافة إلى عروض ترفيهية وعروض لفرق الفنون الشعبية، وتشغيل "طفطف" إضافى لنقل الزائرين داخل الحديقة.
 
اقبال كثيف على الحديقة الدولية (1)
 
اقبال كثيف على الحديقة الدولية (2)
 
اقبال كثيف على الحديقة الدولية (3)
 
اقبال كثيف على الحديقة الدولية (4)
 
اقبال كثيف على الحديقة الدولية (5)
 

 


الحديقة الدولية

احتفالات العيد

عيد الفطر

احتفالات المصريين

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