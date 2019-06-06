طوارئ 137 يوفر احتياجات المرضى من الرعايات والسموم والحضانات بالمجان

كتب وليد عبد السلام

أكد قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة أن خط الطوارئ 137 يعمل بكفاءة ويستقبل اتصالات المواطنين لتوفير أسرة الرعايات المركزة والحضانات وأسرة علاج السموم .

ويعمل خط الطوارئ 137 على مدار الساعة وبه فرق مدربة على إستقبال المكالمات والتقارير الطبية من المواطنين وتوجيههم إلى المكان العلاجى المناسب للحالة بالمجان وبدون أى تكاليف مالية على المريض .

وينسق خط الطوارئ 137 مع المستشفيات المركزية والعامة لإستقبال المواطنين على أن يطلع الأطباء على التقارير الطبية المتعلقة بالحالة وترسل لهم سيارة إسعاف لنقل الحالة المطلوب علاجها .

يشار إلى أنه تم التنسيق مع جميع إدارات الشئون الصحية على مستوى المحافظات لرفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع لدعم أى من مستشفيات المحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة.