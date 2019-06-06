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"ضحك ولعب وفرحة".. احتفال المسلمين حول العالم بثانى أيام العيد (صور)

الخميس، 06 يونيو 2019 04:54 م
"ضحك ولعب وفرحة".. احتفال المسلمين حول العالم بثانى أيام العيد (صور) احتفالات عيد الفطر
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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رصدت وكالة الأنباء رويترز، اليوم الخميس احتفال العديد من بلدان العالم بعيد الفطر المبارك، حيث حرص مئات المواطنين حول العالم بالذهاب بصحبة أسرهم للحدائق والمتنزهات.

ففى إندونيسيا، خرج المواطنون إلى الشواطئ خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة احتفالا بعيد الفطر، وفى سوريا والعراق اشتملت فرحة العيد على الحدائق والمراجيح والمتنزهات.

 

الاحتفالات فى الأردن
الاحتفالات فى الأردن

 

الاحتفالات فى إندونيسيا
الاحتفالات فى إندونيسيا

 

الاحتفالات فى تركيا
الاحتفالات فى تركيا

 

الاحتفالات-فى-الأردن
الاحتفالات-فى-الأردن

 

الأطفال فى إندونيسيا
الأطفال فى إندونيسيا

 

الملاهى فى إندونيسيا
الملاهى فى إندونيسيا

 

المواطنون فى إندونيسيا يحتفلون بعيد الفطر
المواطنون فى إندونيسيا يحتفلون بعيد الفطر

 

جانب من الاحتفالات فى إندونيسيا
جانب من الاحتفالات فى إندونيسيا

 

طفلان من المهاجرين السوريين يحتفلات بقدوم العيد في ريف محافظة إدلب
طفلان من المهاجرين السوريين يحتفلات بقدوم العيد في ريف محافظة إدلب

 

طفلتان بملابس العيد الجديدة تتناولان المثلجات في مدينة الرقة السورية
طفلتان بملابس العيد الجديدة تتناولان المثلجات في مدينة الرقة السورية

 

طفلتان تلعبان في أول ايام العيد في العاصمة الأردنية عمان
طفلتان تلعبان في أول ايام العيد في العاصمة الأردنية عمان

 

ملاهى فى الاردن
ملاهى فى الاردن

 

مواطنو إندونيسيا يحتفلون بعيد الفطر
مواطنو إندونيسيا يحتفلون بعيد الفطر

 


عبد الفطر

احتفالات عيد الفطر

عيد الفطر المبارك

إندونيسيا

عمان

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