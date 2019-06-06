"ضحك ولعب وفرحة".. احتفال المسلمين حول العالم بثانى أيام العيد (صور)

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

رصدت وكالة الأنباء رويترز، اليوم الخميس احتفال العديد من بلدان العالم بعيد الفطر المبارك، حيث حرص مئات المواطنين حول العالم بالذهاب بصحبة أسرهم للحدائق والمتنزهات.

ففى إندونيسيا، خرج المواطنون إلى الشواطئ خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة احتفالا بعيد الفطر، وفى سوريا والعراق اشتملت فرحة العيد على الحدائق والمراجيح والمتنزهات.



الاحتفالات فى الأردن



الاحتفالات فى إندونيسيا



الاحتفالات فى تركيا



الاحتفالات-فى-الأردن



الأطفال فى إندونيسيا



الملاهى فى إندونيسيا



المواطنون فى إندونيسيا يحتفلون بعيد الفطر



جانب من الاحتفالات فى إندونيسيا



طفلان من المهاجرين السوريين يحتفلات بقدوم العيد في ريف محافظة إدلب



طفلتان بملابس العيد الجديدة تتناولان المثلجات في مدينة الرقة السورية



طفلتان تلعبان في أول ايام العيد في العاصمة الأردنية عمان



ملاهى فى الاردن