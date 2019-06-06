ضبط 657 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 657 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 657 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 6 رخصة، و 4 تصالح وتحصيل 600 جنيه غرامة.

وفى سياق آخر، تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 236 محكوم عليهم، و11 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 236 محكومًا عليهم بإجمالى 5891 أحكام منفذة 708 حكمًا جزئيًا و115 حكمًا مستأنف، وتحصيل 4916 جنيها غرامات، وتحرير 141 مخالفة.

كما تم ضبط 35 قضية مرافق، و7 أشغالات طريق، و4 بائعين متجولين و7 إزالة فورية 18تنده.