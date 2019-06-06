ضبط 657 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 657 مخالفة مرورية.
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 657 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية.
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 6 رخصة، و 4 تصالح وتحصيل 600 جنيه غرامة.
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