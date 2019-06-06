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ضبط 46 طربة حشيش قبل ترويجها بالمحافظات خلال أيام العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 12:11 م
ضبط 46 طربة حشيش قبل ترويجها بالمحافظات خلال أيام العيد اثنان من المتهمين
كتب محمود عبد الراضى_أحمد حسنى

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، مطروح، بورسعيد، أسيوط"، حملات مكبرة، لضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة.

أسفرت الحملات عن ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة (حلوان)  بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما "12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام– 2 هاتف محمول – مبلغ مالى".

كما نجحت الحملات، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة (برج العرب)  بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته "24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام– هاتف محمول – مبلغ مالى"، وضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة (بولاق الدكرور) بمحافظة الجيزة، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام– 2 هاتف محمول– مبلغ مالى". 

وضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة (الحمام)  بمحافظة مطروح، وبحوزته " 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام–هاتف محمول – مبلغ مالى"، وضبط 2 من العناصر الإجرامية، سبق اتهامهما فى 25 قضية، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسمى شرطة (الضواحى- الزهور)  بمحافظة بورسعيد، وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جرام– 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض "كاتر""، بالإضافة إلى ضبط أحد العناصرالإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط، وبحوزته " كمية من مخدر الهرويين وزنت 100 جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى". 

 

 

 


تجارة المخدرات

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