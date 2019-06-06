ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، حملة بقيادة الدكتورة أمل العسيلى، مدير المديرية، وإشراف الدكتور ناصر أبو سنة مدير عام المجازر بالمديرية، لمتابعة الأسواق والشوادر خلال احتفالات عيد الفطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن دهون ومُصنّعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبها تغيّر واضح فى الصفات، داخل سيارة لبيع اللحوم فى القناطر الخيرية.

وأكد الدكتور ناصر أبو سنة، مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية، أن المديرية شنّت حملة موسعة، ضبطت خلالها نصف طن لحوم فاسدة، إضافة إلى حملة أخرى بالتنسيق مع إدارة حى غرب شبرا الخيمة، أسفرت عن تحرير محضرى "ذبح خارج السلخانة" لمطعمين بالمنطقة.

وأضاف "أبو سنة" أن المديرية تُكثّف حملاتها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين، حفاظا على سلامة الأغذية وصحة المستهلكين، وإنقاذا لهم من الخطر وجشع التجار.