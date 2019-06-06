ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة تاكسى بالغربية

الغربية محمد طارق

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة تاكسى مبلغ بسرقتها، برئاسة الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز شرطة زفتى.

كان بلاغ ورد من أحد المواطنين "سائق"، بأنه حال قيادته سيارة أجرة "تاكسى" بميدان رمسيس بالقاهرة إستوقفه شخصان، وطلبا توصيلهما لقرية ميت الحارون دائرة المركز، وبطريق قرية الغريب تعديا عليه بأسلحة بيضاء، وإستوليا على السيارة وهربا.

تم تشكيل فريق بحث، و توصلت الجهود إلى تحديد مرتكبى الوقعة "طالبين جامعيين"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما بحوزته السيارة المستولى عليها حال تواجده بمدينة زفتى لعرضها للبيع، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر، وجارى تكثيف الجهود لضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.