سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 01:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط كميات من المواد المخدرة وتنفيذ أحكام فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

الخميس، 06 يونيو 2019 01:12 م
ضبط كميات من المواد المخدرة وتنفيذ أحكام فى حملات أمنية خلال 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية، حملات أمنية مكبرة بجميع مديريات الأمن، تمكنت من خلالها من ضبط  43 قطعة سلاح نارى، 129 قضية مخدرات، و 320 دراجة نارية مخالفة، 26156 مخالفة مرورية، 621 مخالفة مرافق، 23 قضية مصنفات وتنفيذ 54167 حكم قضائى متنوع، خلال 24 ساعة.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط  43 قطعة سلاح نارى، بحوزة 45 متهما، و"6 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش، و2 طبنجة، و31 فرد محلى، و284 طلقة مختلفة الأعيرة، و7خزينة متنوعة، و181 قطعة سلاح أبيض".

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم  تنفيذ 54167 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى، 164 حكم جناية، " 16268" حكم حبس جزئى، 2827 حكم حبس مستأنف، 28504 حكم غرامة 6404 حكم مخالفة، و فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم  ضبط 129 قضية مخدرات بحوزة 135 متهم ضُبط خلالها، "كمية من مخدر البانجو وزنت (5,505 كيلو جرام)، وكمية من نبات الحشيش المخدر وزنت (6,628 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,437 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو بلغت (130 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (820 جرام)، 1605 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم، تم ضبط 31 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، 4 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، وضبط 5 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وضبط 320 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26156 مخالفة مرورية متنوعة، 621 مخالفة مرافق متنوعة، 94 قضية بيئة، وفحص 92  من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة  تبين إيجابية 5 منهم، وضبط 23 قضية مصنفات متنوعة.

 

 

 


حملات امنية

قضايا المخدرات

تجارة المخدرات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 12 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة

الخميس، 06 يونيو 2019 10:38 ص

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة ودراجات نارية بدون تراخيص فى حملة أمنية بالدقى

الخميس، 06 يونيو 2019 10:36 ص

ضبط 20 حالة تعرض لأنثى فى الطريق العام خلال حملة أمنية بالجيزة

الخميس، 06 يونيو 2019 10:34 ص

تنفيذ 5889 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:06 ص

تنفيذ 79 حكما قضائيا وفحص 14 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:44 م

القبض على 234 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية موسعة بالقليوبية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة