ضبط كميات من المواد المخدرة وتنفيذ أحكام فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات أمنية مكبرة بجميع مديريات الأمن، تمكنت من خلالها من ضبط 43 قطعة سلاح نارى، 129 قضية مخدرات، و 320 دراجة نارية مخالفة، 26156 مخالفة مرورية، 621 مخالفة مرافق، 23 قضية مصنفات وتنفيذ 54167 حكم قضائى متنوع، خلال 24 ساعة.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 43 قطعة سلاح نارى، بحوزة 45 متهما، و"6 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش، و2 طبنجة، و31 فرد محلى، و284 طلقة مختلفة الأعيرة، و7خزينة متنوعة، و181 قطعة سلاح أبيض".

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 54167 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى، 164 حكم جناية، " 16268" حكم حبس جزئى، 2827 حكم حبس مستأنف، 28504 حكم غرامة 6404 حكم مخالفة، و فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 129 قضية مخدرات بحوزة 135 متهم ضُبط خلالها، "كمية من مخدر البانجو وزنت (5,505 كيلو جرام)، وكمية من نبات الحشيش المخدر وزنت (6,628 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,437 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو بلغت (130 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (820 جرام)، 1605 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم، تم ضبط 31 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، 4 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، وضبط 5 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وضبط 320 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26156 مخالفة مرورية متنوعة، 621 مخالفة مرافق متنوعة، 94 قضية بيئة، وفحص 92 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية 5 منهم، وضبط 23 قضية مصنفات متنوعة.