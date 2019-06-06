سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 09:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط أطنان من السلع الفاسدة في حملات تموينية على الأسواق خلال العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 07:51 م
ضبط أطنان من السلع الفاسدة في حملات تموينية على الأسواق خلال العيد لحوم فاسدة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي – محمد أبوعوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت شرطة التموين حملات تموينية مكبرة استهدفت رقابة الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر التي تضر بصحة المواطنين خلال فترة العيد.

وتحرص شرطة التموين على ملاحقة كافة أنواع الغش التجاري والغذائي، وضبط الأشخاص الذين يجمعون الأموال على حساب صحة المواطنين.

ونجحت شرطة التموين في ضبط أطناناً من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر في الأسواق بعدداً من المحافظات.

يذكر أن شرطة التموين نجحت على مدار 4 سنوات، في ضبط "744,243 "قضية تموينية  فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر  بالصحة العامة.


التموين

الاسواق

مراقبة الاسواق

الغلاء

حملات تموينية

الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مباحث التموين فى أسيوط تضبط طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الخميس، 06 يونيو 2019 03:25 م

شرطة التموين تلاحق تجار الأغذية الفاسدة فى العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 12:39 م

تحرير 30 قضية تموينية فى حملة أمنية بالجيزة

الخميس، 06 يونيو 2019 10:46 ص

صور.. مديرية التموين بالأقصر تحصد المركز الأول بمنظومة متابعة الشكاوى

الخميس، 06 يونيو 2019 12:00 ص

"تموين الإسكندرية" تضبط 21 طن لحوم منتهية الصلاحية (صور)

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:26 م

شرطة التموين تضبط 29 ألف قضية متنوعة خلال شهر مايو

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:15 م

خلال 24 ساعة.. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى و 1014 فى مجال التموين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة