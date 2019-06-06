ضبط أطنان من السلع الفاسدة في حملات تموينية على الأسواق خلال العيد

كتب محمود عبد الراضي – محمد أبوعوض

وجهت شرطة التموين حملات تموينية مكبرة استهدفت رقابة الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر التي تضر بصحة المواطنين خلال فترة العيد.

وتحرص شرطة التموين على ملاحقة كافة أنواع الغش التجاري والغذائي، وضبط الأشخاص الذين يجمعون الأموال على حساب صحة المواطنين.

ونجحت شرطة التموين في ضبط أطناناً من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر في الأسواق بعدداً من المحافظات.

يذكر أن شرطة التموين نجحت على مدار 4 سنوات، في ضبط "744,243 "قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.