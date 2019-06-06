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صور.. 27 استراحة قريبة من لجان الثانوية العامة تستقبل الملاحظين بكفر الشيخ

الخميس، 06 يونيو 2019 10:13 م
صور.. 27 استراحة قريبة من لجان الثانوية العامة تستقبل الملاحظين بكفر الشيخ تواصل الاستعدادات للثانوية العامة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استعدت كفر الشيخ لامتحانات الثانوية العامة، واستعدت المحافظة لإستقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين فى 27 استراحة بمدن محافظة كفر الشيخ. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم الخميس.

وراعى المسئولون فى الاستراحات التى تم تجهيزها، استيعابها لكل المشاركين فى الإمتحانات والراغبين فى الإقامة حسب عدد اللجان بتلك المدن، على أن تكون الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء فترة إقامتهم، وجميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة. وتم اختيار استراحات قريبة من لجان الثانوية العامة، لمراعاة راحة المشاركين فى الامتحانات، فتم تخصيص 6 استراحات، منها 5 للرجال، واستراحة للسيدات بمدينة كفر الشيخ.

وتم تخصيص 3 استراحات بمدينة سيدى سالم، واستراحتين فى بلطيم، وببرج البرلس استراحتين، وفى بيلا استراحتين، وبالرياض استراحتين، وبمدينة فوه استراحتين، وبمدينة قلين استراحتين، وبمدينة مطوبس استراحتين، وبمدينة دسوق استراحتين، وبمدينة الحامول استراحتين .وتم المراعاة فى الاستراحات التى تم تخصيصها بالمدن، أن تكون فى مناطق قريبة من اللجان والأسواق، لتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على احتياجاتهم، ووفرت الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وغيرها من المستلزمات.

وتم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة استقبال المراقبين والملاحظين، ليستعدوا للمشاركة فى امتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم السبت الموافق 8 يونيو الحالى، كما تابع المسئولون جاهزية المستشفيات العامة والمركزية فى المدن، بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، لإستقبال أى حالات مرضية للمشاركين فى الامتحانات، إضافة لوجود خدمات طبية بالإستراحات .وتم تخصيص لجان فى مديرية تعليم كفر الشيخ والإدارات التعليمية، وتم تكليف المسئولين بالمرور اليومى على الاستراحات، والتأكد من توفير كل احتياجات المراقبين والملاحظين، وحل أى مشكلة قد تطرأ خلال أيام الامتحانات، وتعريفهم بمواقع اللجان التى سيراقبون بها لتسهيل مهمة انتقالهم لها والعودة .

 

1- استراحالت الثانوية العامة بكفر الشيخ
 استراحالت الثانوية العامة بكفر الشيخ

 

1
 

 

3- دورات المياه بالاستراحات
 دورات المياه بالاستراحات

 

4- توفير الادوات الكهربائية بالاستراحات
 توفير الادوات الكهربائية بالاستراحات

 

5- جانب من الاستراحات
 جانب من الاستراحات

 

6- احدى الاستراحات المجهزة للملاحظين
 احدى الاستراحات المجهزة للملاحظين

 

9- احدى الاستراحات بكفر الشيخ
 احدى الاستراحات بكفر الشيخ

 

10- دورة المياه بإحدى الاستراحات
 دورة مياه بإحدى الاستراحات

 

13- دورات المياه بإحدى الاستراحات
 دورات المياه بإحدى الاستراحات

 

15- احدى الاستراحات وفرش الارضي بالسجاد
 احدى الاستراحات وفرش الاراضى بالسجاد

 


كفر الشيخ

ثانوية عامة

استراحات المراقبين بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

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