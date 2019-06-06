صور .. وكيل صحة الغربية يجرى جولة مفاجئه بمستشفى المحله العام ثان أيام عيد الفطر

الغربيه محمد طارق

قام الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، بجولة مفاجئه قام من خلالها بالمرور على مستشفيات المحافظة، وذلك لمتابعه إستعدادات الطوارئ لعيد الفطر المبارك.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية مستشفى المحله العام برفقة الدكتور جمال شادى مدير المستشفى، كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وبنك الدم وعمليات الطوارئ، كما استماع إلى عدد من المرضى لمعرفة وجود مشاكل فى تقديم الخدمه الطبية من عدمه، والاطمئنان على جاهزية المستشفى لتقديم الخدمه الطبية على أعلى مستوى أثناء طوارئ عيد الفطر المبارك.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة رفع حالة الاستعداد والطوارئ، وتواجد جميع الأطباء بجميع أقسام المستشفى لخدمة المرضى طوال أيام عيد الفطر، كما قام بتهنئة الأطباء والعاملين .



جولة مفاجئه لوكيل وزارة الصحه على المستشفيات



وكيل صحة الغربية يتفقد المستشفيات



وكيل صحة الغربيه يتفقد المستشفيات في ثاني أيام العيد



وكيل صحة الغربيه يتفقد المستشفيات_1