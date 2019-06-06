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صور.. مصيف بلطيم كامل العدد ثانى أيام عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 12:34 م
صور.. مصيف بلطيم كامل العدد ثانى أيام عيد الفطر
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد مصيف بلطيم، إقبالا كبيرا من أهالى كفر الشيخ والمصطافين، لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، والتمتع بالهدوء وسط تواجد أمنى، حفاظاً على حياة المتواجدين، كما توافد عدد كبير من الزائرين من الشباب والفتيات والأطفال على مستأجرى الدراجات، للتمتع بقضاء أوقات ممتعة شواطئ المصيف .
 
قال المحاسب فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، إن المصيف استقبل عددا كبيرا من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن متطلبات الزائرين متواجدة من سلع استهلاكية وخبز ووسائل ترفيه، وتتابع غرفة العمليات بالمصيف كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى ونستجيب بحلها، مؤكداً أن هناك تواجدا أمنيا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال أيام الإحتفال بالعيد.
 
وأضاف شميس ، لـ"اليوم السابع"، لدينا 120 منقذا منتشرين بشواطئ المصيف، وتم مدهم بأدوات الإنقاذ اللازمة، مشيرا إلى أن حملات النظافة بالشواطئ مستمرة طوال الـ24 ساعة بنظام الورديات لتوفير بيئة نظيفة للزائرين، وتذليل كل العقبات التى قد تواجههم، وتم الإعداد لإقامة حفلات سمر للمترددين على المصيف، وتشغيل الملاهى وألعاب الأطفال. 
 
وأضاف شميس، أنه تمت مقاومة الحشرات والباعوض بـ5 موتورات رش و8 رشاشات يدوية، وتم صيانة شبكة الكهرباء، وتركيب لوحات إرشادية على الطريق الدولى والمداخل الرئيسية وبعض المناطق الحيوية، وتم التنسيق مع منطقة مياه الشرب ببلطيم، لضخ المياه فى جميع الأيام بانتظام، لضمان توافر مياه الشرب، وعدم انقطاعها، كما تم التنسيق مع هندسة كهرباء بلطيم لمتابعة الإنارة لمنع انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق المدينة، وقد انتهت المنطقة من عمل صيانة الدورية للشبكة.
 
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محافظه كفر الشيخ

عيدالفطر

مصيف بلطيم

احتفالات عيد الفطر

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