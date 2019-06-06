صور.. مديرية التموين بالأقصر تحصد المركز الأول بمنظومة متابعة الشكاوى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، حصول مديرية التموين بالأقصر علي المركز الأول فى منظومة متابعة الشكاوي الحكومية الإلكترونية بنسبه الإنجاز 100 %، وعدم وجود أي شكاوى جارية لم يتم تنفيذها.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه جاء ذلك من واقع مؤشر قياس الآداء في البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية، حيث تم حل جميع المشاكل الخاصة بالمواطنين علي مستوي المحافظة، وإزالة أضرارها وأسبابها، حيث جاءت هذه الإشادة نظراً للمجهود الذي قام به كل من "شنوده عبد المسيح" و"يوسف محمد حسين" مسؤلي البوابة الإلكترونية لمنظومه الشكاوي الحكومية الموحد بمديرية تموين الأقصر.

وكانت قد وضحت البوابة الإلكترونية للشكاوي الحكومية، مؤشرات الشكاوي ومؤشرات قياس الآداء، وذلك عن الفترة من يناير وحتي مايو 2019 الجاري، والذي يفيد بتنفيذ حميع الشكاوي وعدم وجود أية شكاوي جارية لم يتم تنفيذها علي مستوي الجمهورية.