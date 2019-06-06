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صور محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير منطقة كيندى بشرم الشيخ فى ثانى أيام العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 05:22 م
صور محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير منطقة كيندى بشرم الشيخ فى ثانى أيام العيد مسجد الصحابة بشرم الشيخ
جنوب سيناء فايزة مرسال

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 تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء جولاته الميدانية في ثاني ايام عيد الفطر المبارك، حيث يتم العمل في استكمال وتطوير طرق شرم الشيخ بدون توقف خلال فترة العيد حيث تفقد المحافظ اعمال تطوير وانشاء مشاية سياحية بطول كم بطريق نوفوتيل/ الماريوت لنقل حركة السير من والي طريق السلام لاحد كباري شرم الشيخ والعكس، بالاضافة الي انشاء منطقة انتظار" باركينج" للسيارات لمنع التكدس.

وتفقد المحافظ طريق السلام كما قام المحافظ بتفقد اعمال تطوير منطقة " راس كيندي"، موجها  بتطوير تلك المنطقة واعادتها للبرامج السياحية مرة اخري ضمن انشاء وتطوير وتنويع الأماكن والمقاصد السياحية بشرم الشيخ، حيث سيتم الافتتاح لتلك المنطقة خلال شهر يونيه الجاري.

كما  تفقد المحافظ اعمال انشاء المصعد الكهربائي، بالمركز الثقافي الاسلامي الدولي، بمسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ، ضمن اعمال التطوير للمركز وذلك استعداد لافتتاحه يوم الجمعه الموافق 14 يونيه الجاري، بحضور الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الاوقاف، مشيرا لنية وزير الاوقاف في تحويله الي مركز تدريب دولي للدعاه .

الجولة التفقدية لمحافظ البحر الاحمر (2)
الجولة التفقدية لمحافظ البحر الاحمر (2)
الجولة التفقدية لمحافظ البحر الاحمر (1)
الجولة التفقدية لمحافظ البحر الاحمر (1)

 

 


خالد فودة

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