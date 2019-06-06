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صور.. فوز الحزب الديمقراطى الاشتراكى بانتخابات البرلمان فى الدنمارك بـ25.9%

الخميس، 06 يونيو 2019 07:00 ص
صور.. فوز الحزب الديمقراطى الاشتراكى بانتخابات البرلمان فى الدنمارك بـ25.9% ميت فريدريكسن زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى الدنماركى
كتب محمد رضا - تصوير رويترز

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انتهت الانتخابات البرلمانية فى الدنمارك، بإعلان فوز الحزب الديمقراطى الاشتراكى، اليوم الخميس، بنسبة 25.9%، حيث اختار الناخبين حكومة ذات ميول يسارية، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبنتيجة الانتخابات البرلمانية الحالية، أنهى حزب يسار الوسط، بقاء حزب الليبراليين المنتمين إلى يمين الوسط فى السلطة، بنهاية ولاية رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن، والذى تحسنت نتيجته منذ عام 2015 ليصل إلى 23.4%، فيما تراجع حزب الشعب الدنماركى اليمينى المتطرف(DPP) إلى 8.7%، أى أقل من نصف رصيده فى الانتخابات الأخيرة.

وعلى الرغم من أن "الكتلة الحمراء" التى يقودها الحزب الاشتراكى الديمقراطى فازت بـ91 مقعدًا فى فولكتينج البالغ عدد مقاعدها 179 مقعدًا، مقابل 75 لمنافسه راسموسن "الكتلة الزرقاء"، قالت ميت فريدريكسن زعيمة الحزب الاشتراكى الديمقراطى، إنها تعتزم تشكيل حكومة أقلية بدعم مخصص من كافة الأطياف السياسية.

ويقول تقرير "الجارديان"، "يمكن أن يكون تشكيل ائتلاف صعبًا لأن الأحزاب الأخرى فى اليسار لا تدعم فى الغالب سياسات الهجرة المثيرة للجدل للديمقراطيين الاجتماعيين"، كما رفضت فريدريكسن، أيضًا، اقتراحًا من "راسموسن" للدخول فى "ائتلاف كبير" مع ليبرالييه، على الرغم من أن الحزبين الرئيسيين لهما أغلبية بينهما.

فيما أقر راسموسن، بالهزيمة، مساء الأربعاء، قائلاً إنه سيقدم استقالة حكومته إلى الملكة مارجريت، اليوم الخميس، وقال "كما هى الحال الآن، لدى ميت فريدريكسن فرصة لتشكيل الحكومة، ولا أعتقد أنه سيكون من السهل بالنسبة لها"، مضيفًا أنه "سيكون واقفًا إلى جانب الهاتف لإجراء محادثات ائتلافية فى نهاية المطاف".

بينما، قالت فريدريكسن، أن الدنمارك اختارت أغلبية جديدة واتجاهًا جديدًا، مضيفة "بعد هذه الليلة، سنضع الرفاهية أولاً فى الدنمارك مرة أخرى، الرفاه، المناخ، التعليم، الأطفال، المستقبل، والتفكير فيما يمكننا القيام به معا، ولدينا الآن الأمل فى تغيير الدنمارك".

احتفالات الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى الدنمارك
احتفالات الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى الدنمارك

 

احتفالات زعيمة حزب يسار الوسط فى الدنمارك
احتفالات زعيمة حزب يسار الوسط فى الدنمارك

 

أحضان وفرحة بين قادة حزب الديمقراطى الاشتراكى الدنماركى
أحضان وفرحة بين قادة حزب الديمقراطى الاشتراكى الدنماركى

 

الحزب الديمقراطى الاشتراكى الدنماركى يفوز بانتخابات البرلمان
الحزب الديمقراطى الاشتراكى الدنماركى يفوز بانتخابات البرلمان

 

حزب يسار الوسط يتفوق على الليبراليين فى انتخابات الدنمارك
حزب يسار الوسط يتفوق على الليبراليين فى انتخابات الدنمارك

 

زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى الدنمارك
زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى الدنمارك

 

كلمة لزعيمة حزب الديمقراطى الاشتراكى ميت فريدريكسن
كلمة لزعيمة حزب الديمقراطى الاشتراكى ميت فريدريكسن

 

مؤتمر صحفى لزعيمة حزب يسار الوسط فى الدنمارك
مؤتمر صحفى لزعيمة حزب يسار الوسط فى الدنمارك

 

ميت فريدريكسن تحتفل بفوز حزبها فى الانتخابات بالدنمارك
ميت فريدريكسن تحتفل بفوز حزبها فى الانتخابات بالدنمارك

 

ميت فريدريكسن تلقى كلمة بعد فوز حزبها بانتخابات برلمان الدنمارك
ميت فريدريكسن تلقى كلمة بعد فوز حزبها بانتخابات برلمان الدنمارك

 

ميت فريدريكسن زعيمة حزب الديمقراطى الاشتراكى فى الدنمارك
ميت فريدريكسن زعيمة حزب الديمقراطى الاشتراكى فى الدنمارك

 


الحزب الديمقراطى الاشتراكى الدنماركى

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