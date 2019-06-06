سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 12:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. فرنسا تحيى الذكرى الـ75 لإنزال قوات الحلفاء فى نورماندى

الخميس، 06 يونيو 2019 10:56 ص
صور.. فرنسا تحيى الذكرى الـ75 لإنزال قوات الحلفاء فى نورماندى جانب من الاحتفال
كتبت جينا وليم وريترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحيي فرنسا الخميس، ذكرى إنزال قوات الحلفاء فى نورماندى والذى تم فى السادس من يونيو 1944، خلال الحرب العالمية الثانية، فى أكبر عملية إنزال في التاريخ العسكرى، ضد قوات ألمانيا.

يحيي الفرنسيون والحلفاء الخميس الذكرى الـ75 لإنزال نورماندي الذى شكل منعطفا محوريا في الحرب العالمية الثانية.وتعتبر عملية إنزال نورماندي أكبر هجوم برمائي في التاريخ. وأودت بحياة نحو 4.400 جندي في اليوم الأول وحده.

وفي المناسبة التي تمتزج فيها السياسة الدولية بذكرى تاريخية مؤثرة، التقى ماكرون رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لإطلاق مشروع بناء نصب بريطاني في فير سور مير، ومن المزمع أن يجري محادثات مغلقة مع ترامب يليها غداء عمل بعد مراسم في المقبرة الأمريكية في كولفيل سور مير.

وألقي ماكرون وتيريزا ماي كلمتين بالمناسبة، وسيمنح الرئيس الفرنسي وسام الشرف، أعلى أوسمة الشرف الفرنسية، لخمسة من قدامى المحاربين الأمريكيين.

ويصل ترامب إلى فرنسا قادما من بريطانيا حيث قام بزيارة دولة استمرت ثلاثة أيام، حضر خلالها مراسم في بورتسموث في ذكرى إنزال الحلفاء إلى جانب الملكة اليزابيث الثانية وأكثر من 12 من قادة العالم.

 

الاحتفال-بذكرى-الانزال
الاحتفال-بذكرى-الانزال

 

الرئيس-الفرنسى-وتيريزا-ماى
الرئيس-الفرنسى-وتيريزا-ماى

 

إيمانويل-ماكرون-وتيريزا-ماى
إيمانويل-ماكرون-وتيريزا-ماى

 

تيريزا-ماى
تيريزا-ماى

 

جانب-من-الاحتفال
جانب-من-الاحتفال

 

ماكرون
ماكرون

 

ماى
ماى

 


فرنسا

نورماندى

ماكرون

تيريزا ماى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الملكة إليزابيث تحيى الذكرى 75 ليوم الإنزال البحرى بحضور ترامب وميركل وماكرون

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:21 م

خلاف بين ماكرون ورئيس الاتحاد الفرنسى على تعديلات دورى أبطال أوروبا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:29 م

ماكرون يكرم منتخب فرنسا ويوجه رسائل خاصة لـ"مبابى وجريزمان".. صور

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:46 م

كاتبة فرنسية تصدر كاتبا يرصد حياة حارس ماكرون المثير للجدل وسبب علاقتهما

الأحد، 02 يونيو 2019 06:17 م

أودوكسا: شعبية ماكرون تنخفض 2% فى مايو فقط

الجمعة، 31 مايو 2019 06:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة