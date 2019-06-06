صور.. فرنسا تحيى الذكرى الـ75 لإنزال قوات الحلفاء فى نورماندى

كتبت جينا وليم وريترز

تحيي فرنسا الخميس، ذكرى إنزال قوات الحلفاء فى نورماندى والذى تم فى السادس من يونيو 1944، خلال الحرب العالمية الثانية، فى أكبر عملية إنزال في التاريخ العسكرى، ضد قوات ألمانيا.

يحيي الفرنسيون والحلفاء الخميس الذكرى الـ75 لإنزال نورماندي الذى شكل منعطفا محوريا في الحرب العالمية الثانية.وتعتبر عملية إنزال نورماندي أكبر هجوم برمائي في التاريخ. وأودت بحياة نحو 4.400 جندي في اليوم الأول وحده.

وفي المناسبة التي تمتزج فيها السياسة الدولية بذكرى تاريخية مؤثرة، التقى ماكرون رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لإطلاق مشروع بناء نصب بريطاني في فير سور مير، ومن المزمع أن يجري محادثات مغلقة مع ترامب يليها غداء عمل بعد مراسم في المقبرة الأمريكية في كولفيل سور مير.

وألقي ماكرون وتيريزا ماي كلمتين بالمناسبة، وسيمنح الرئيس الفرنسي وسام الشرف، أعلى أوسمة الشرف الفرنسية، لخمسة من قدامى المحاربين الأمريكيين.

ويصل ترامب إلى فرنسا قادما من بريطانيا حيث قام بزيارة دولة استمرت ثلاثة أيام، حضر خلالها مراسم في بورتسموث في ذكرى إنزال الحلفاء إلى جانب الملكة اليزابيث الثانية وأكثر من 12 من قادة العالم.



الاحتفال-بذكرى-الانزال



الرئيس-الفرنسى-وتيريزا-ماى



إيمانويل-ماكرون-وتيريزا-ماى



تيريزا-ماى



جانب-من-الاحتفال



ماكرون