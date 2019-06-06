صور.. عرض 3 من صغار النمر الأبيض للجمهور لأول مرة بحديقة حيوان بالنمسا

رويترز

ظهرت ثلاثة من صغار النمر الأبيض للجمهور للمرة الأولى فى حديقة حيوان بالنمسا هذا الأسبوع، وهم ذكور، وأُطلقت عليها أسماء هيكتور وباشا وزيوس ووضعتها أمها، بروناى، فى السابع من مايو أيار حسبما قال مدير الحديقة راينر إيدر.

وأضاف إيدر "ولدت صغار النمر الثلاثة فى السابع من مايو ،هذه المرة لدينا ثلاثة ذكور ،نحن فخورون لأنها بصحة جيدة واندهشنا لأنه على الرغم من كبر الأم التى يبلغ عمرها 13 عاما فإنها وضعت بسلام". ،وتمكث صغار النمر الثلاثة فى حديقة الحيوان بالنمسا لمدة عام ثم تتبرع بها لحدائق حيوان أُخرى.

وتقع الحديقة، التى تأسست عام 1999، فى بلدة كيرنهوف على مسافة 150 كيلومترا خارج العاصمة فيينا وتستقطب زوارا من داخل النمسا وخارجها ،واستقبلت أول زوج من النمور البيضاء عام 2010، ومنذ ذلك الحين وُلد 30 من صغارها هناك.



صغار النمر الأبيض بحديقة حيوان بالنمسا



صغار النمر الأبيض



صغار النمر الأبيض بالنمسا



صغار النمر الأبيض



الأم ترعى صغارها



صغار النمر الأبيض هيكتور وباشا وزيوس



أحد صغار برناوى



هيكتور وباشا وزيوس



الصغارهيكتوروباشا وزيوس