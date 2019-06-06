صور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الطوارىء فى ثانى أيام العيد

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

قام الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة بزيارة تفقدية لمستشفى الطوارىء فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وهو اليوم المخصص للاستقبال بمستشفى الطوارىء، لتهنئة الأطباء و العاملين بعيد الفطر وتفقد الخدمات الطبية والرعاية العاجلة للمواطنين خلال أيام العيد.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عطية، عميد كلية الطب، والدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارىء، ونواب مدير المستشفى.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة عيادات الاستقبال، الاشعة العادية والمقطعية، وقام بسؤال المرضى عن مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى والتعرف على طبيعة المشكلات التى يواجهونها أثناء الاستقبال.

كما تفقد التوسعات الجديدة بالمستشفى تحت الإنشاء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى،

والتى تتضمن استحداث 3 وحدات عناية مركزة بقوة 15 سريرا، بتكلفة تصل إلى 5 مليون جنيها من الداعمين لمستشفى الطوارىء.



جولة رئيس جامعة المنصورة بمستشفى الطوارى



جولة رئيس جامعة المنصورة بمستشفى الطوارى



جولة رئيس جامعة المنصورة بمستشفى الطوارى



جولة رئيس جامعة المنصورة بمستشفى الطوارى



جولة رئيس جامعة المنصورة بمستشفى الطوارى



جولة رئيس جامعة المنصورة بمستشفى الطوارى



جولة رئيس جامعة المنصورة بمستشفى الطوارى



جولة رئيس جامعة المنصورة بمستشفى الطوارى