صور.. حى العجمى بالإسكندرية يحذر من نزول شاطئ النخيل لارتفاع الأمواج

ناشدت إدارة شواطئ حى العجمى بالإسكندرية المواطنين رواد شاطئ النخيل بالالتزام بعدم نزول البحر بناء على قرار الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، حيث تم المرور على الشاطئ وخروج المواطنين من البحر، وعمل مرور مستمر بالجيت سكى لإخراج المواطنين، واستمرار الغطاسين بالتنبية على المواطنين حفاظًا على سلامتهم.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الإسكندرية، المواطنين من النزول بشاطئ النخيل، نظرًا لكونه من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند إرتفاع الأمواج، وناشدت المواطنين بعدم النزول نهائى.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع الأجهزة المعنية، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بحي العجمي.