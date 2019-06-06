صور.. حديقة المساعيد واجهة أطفال العريش للعب العجل فى العيد

شمال سيناء - محمد حسين

استقبلت ساحة حديقة المساعيد على شاطئ مدينة العريش الغربى الأطفال والشباب المحتفلين بالعيد بركوب العجل.

وانتشر فى الساحة المواجهة للطريق الدولى الفاصل بينها وبين حى المساعيد شباب يقومون بتأجير العجل لرواد الحديقة من الأسر التى حضر بعضها من المناطق السكانية المجاورة وأخرين من أحياء العريش.

وقالت سمية حسام الدين، ربة منزل: "أنا وأطفالى الثلاثة نقضى ثانى يوم العيد خلال فترة ما بعد الظهر فى حى المساعيد، بعد إنتهاء معايدة ذويها وأجمل مكان للترويح عن الأطفال هو ساحة حديقة المساعيد للعب العجل وشراء التسالى".

وقال أحمد محمد، طالب بالمرحلة الإبتدائية، إن منطقة المساعيد يفضلونها لقضاء ثانى أيّام العيد، حيث الساحة الكبيرة للعب العجل والسير على الكورنيش.

فيما أضاف محمد سلام، من أهالى حى المساعيد، أنهم فى العيد يقضون وقتهم كأسر ما بين الحديقة والكورنيش والشاطئ، ويجد أطفالهم متعتهم فى لعب العجل بالساحة المقابلة لهم وهى متسع مناسب لا توجد بها مخاطر عليهم.

وأوضح أن ما يُميز الاحتفال بالعيد على ساحل المساعيد عموماً إنه غير مكلف للأسر، لافتاً إن كثافة الحضور تكون عصر كل يوم من أيّام العيد وتتراجع الإعداد مع ساعات النهار الأولى، نظراً لإرتفاع حرارة الشمس.

وأشار إلى أن حديقة المساعيد كانت فى الماضى بها كل الإمكانيات من كافتيريا ومكتبة وأماكن ترفيهية وحاليا هى مساحات خضراء وأصبح أملهم ومطالبهم عودتها كما كانت فى الماضى.



أطفال العريش يحتلفون بالعيد بساحة حديقة المساعيد



أطفال العريش يحتلفون بالعيد بساحة حديقة المساعيد



أطفال العريش يحتلفون بالعيد بساحة حديقة المساعيد