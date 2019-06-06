صور .. حدائق كفر الشيخ تكتظ بالزائرين لقضاء ثانى أيام عيد الفطر

كفر الشيخ – محمد سلمان

توافد أهالى كفر الشيخ،على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين فى التنزه.

فى ذات السياق، افترش عدد آخر من المواطنين، للمساحات الخضراء على جانبى شوارع المدينة لتناول وجبة الفسيخ والرنجة، وامتطى الأطفال الجياد المنتشرة فى تلك المنطقة، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع، كما تسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

ولم ترصد غرفة العمليات برئاسة المهندس محمد عبد الله، ما يعكر صفو المواطنين في عيد الفطر المبارك.