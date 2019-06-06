سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 12:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. حدائق كفر الشيخ تكتظ بالزائرين لقضاء ثانى أيام عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 11:34 ص
صور .. حدائق كفر الشيخ تكتظ بالزائرين لقضاء ثانى أيام عيد الفطر
كفر الشيخ – محمد سلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافد أهالى كفر الشيخ،على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين فى التنزه.
 
فى ذات السياق، افترش عدد آخر من المواطنين، للمساحات الخضراء على جانبى شوارع المدينة لتناول وجبة الفسيخ والرنجة، وامتطى الأطفال الجياد المنتشرة فى تلك المنطقة، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع، كما تسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم.
 
وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.
 
ولم ترصد غرفة العمليات برئاسة المهندس محمد عبد الله، ما يعكر صفو المواطنين في عيد الفطر المبارك.
 
حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (1)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (2)
 
 
حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (3)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (4)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (5)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (6)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (7)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (8)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (9)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (10)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (11)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (12)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (13)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (14)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (15)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (16)
 

حدائق كفر الشيخ فى ثانى ايام عيد الفطر (17)
 
 

محافظه كفر الشيخ

عيد الفطر

حديقة الحيوان

احتفالات العيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حديقة حيوان بنى سويف تستقبل 6 آلاف زائر فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:45 م

صور.. أهالى كفر الشيخ يتوافدون على الحدائق لقضاء أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:28 م

صور.. إقبال على الرحالات النهرية بأسيوط فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:26 م

صور .. إقبال كبير على مصيف بلطيم فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:15 م

إقبال مواطنى بنى سويف على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:31 ص

صور .. إقبال على شواطئ الإسكندرية منذ الصباح فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة