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صور.. حارس مرمى ريال مدريد يزور المتحف المصرى

الخميس، 06 يونيو 2019 04:15 م
صور.. حارس مرمى ريال مدريد يزور المتحف المصرى كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد
كتب _ عمر مراد

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ظهر الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني فى المتحف المصرى بمدينة القاهرة عقب وصوله مساء أمس خلال زيارة مصر للمرة الأولى حيث سيقضى 48 ساعة فى القاهرة تزامنا مع عيد الفطر المبارك يومى الخميس والجمعة، تتضمن برنامجا ترفيهيا لزيارة القاهرة القديمة وأهرامات الجيزة والمتحف المصري بالإضافة إلى جولة نيلية.

وعقب الانتهاء من زيارة القاهرة، سيقضى الحارس الكوستاريكي 5 أيام أخرى فى الغردقة، سيقوم خلالها بجولة فى جزر البحر الأحمر، وزيارة لسهل حشيش بجانب القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية البحرية ورحلات السفاري.

وانضم الحارس الكوستاريكي نافاس إلى ريال مدريد فى صيف 2014 قادما من فريق ليفانتي، وتوج مع الملكي بدورى أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية، بجانب كأس العالم للأندية 4 مرات والدوري والسوبر المحلي والأوروبي خلال مسيرته الحافلة فى العاصمة الإسبانية.

 

نافاس حارس ريال مدريد
نافاس حارس ريال مدريد

 

حارس ريال مدريد داخل المتحف المصرى
حارس ريال مدريد داخل المتحف المصرى
حارس ريال مدرد مع أسرته أمام المتحف المصرى
حارس ريال مدريد مع أسرته أمام المتحف المصرى

 

 

 


كيلور نافاس

ريال مدريد

المتحف المصرى

أسبانيا

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