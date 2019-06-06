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صور.. توافد المواطنين على شواطئ جنوب سيناء للاحتفال بعيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 06:23 م
صور.. توافد المواطنين على شواطئ جنوب سيناء للاحتفال بعيد الفطر اقبال على شواطئ مدن جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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شهدت مدن جنوب سيناء إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الشواطئ رغم ارتفاع درجات الحرارة، للاحتفال فى ثانى أيام العيد.

وأعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عن فتح المتنزهات والحدائق أمام الجماهير للاحتفال بعيد الفطر، مشيرًا إلى أن هذا اليوم تتجلى فيه روح الوحدة الوطنية بين الأقباط والمسلمين، حيث يشارك المسلمون إخوانهم الأقباط فى الاحتفال بأعيادهم وأنه يتمنى دوام المحبة بين الجميع. 

وشهد شاطئ الكيلاني وشاطئ الفيروز إقبالا منذ ساعات النهار لليوم الثانى لعيد الفطر المبارك وأعرب المواطنين عن سعادتهم بالاحتفال بالعيد وعن المقومات الساحلية غير المتوفرة في أي مكان آخر على مستوى الجمهورية من هدوء ونظافة ونقاء رمال ومياه شواطئ جنوب سيناء بصفة عامة، وناشدوا المسئولين بضرورة استثمار هذه المقومات الاستثمار الأمثل حيث اشتكوا من قلة الخدمات المقدمة على الشاطئ.

وأوضح محمد فتحى، مدير عام الشباب والرياضة، أن المديرية قامت بفتح الاستاد الرياضي ومراكز الشباب بجميع مدن المحافظة، كما أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والمراكز الصحية بمدن المحافظة وعمل غرفة عمليات مركزية لتلقى أى بلاغات وتواجد سيارات الإسعاف بجوار الشواطئ، وحتى الآن لم نتلق أى بلاغات من الشواطئ.

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